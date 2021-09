Svolta del tutto inaspettata nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air. Nonostante i sentimenti che dirà di provare per Serkan Bolat (Kerem Bursin), l’astuta Selin Atakan (Bige Onal) si troverà infatti a baciare il suo complice Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu) ed entrerà letteralmente in confusione.

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata di giovedì 23 settembre 2021

Love Is In The Air, news: il patto tra Selin e Deniz

Se avete letto i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni sapete già che Selin ritornerà in scena in seguito all’incidente aereo in cui verrà coinvolto Serkan. A quel punto, dato che l’uomo sparirà per due mesi e non avrà più alcun ricordo del suo ultimo anno di vita e della relazione con Eda, la Atakan penserà bene di stabilirsi nuovamente a Istanbul e, oltre a riprendere il ruolo di addetta alle pubbliche relazioni dell’Art Life, intreccerà nuovamente una relazione con Bolat, che arriverà addirittura a chiederle di sposarlo.

Tuttavia, col trascorrere della narrazione, Selin continuerà a temere che, prima o poi, Serkan possa riavvicinarsi a Eda ed accetterà di collaborare con Deniz, proprietario di una caffetteria e innamorato della Yildiz fin dall’infanzia. L’intento dei due alleati sarà ovviamente quello di mantenere separati i due piccioncini, ma l’impresa si rivelerà più ardua del previsto…

Love Is In The Air, trame: Serkan si dimentica del compleanno di Selin

In particolare, bisognerà fare attenzione a quello che succederà il giorno del compleanno di Selin. Visto che si sarà completamente dimenticato della ricorrenza, Serkan passerà le ore precedenti in compagnia di Eda, al fine di terminare un lavoro importante, e la convincerà a seguirlo nell’albergo dove saranno andati anche Piril (Başak Gümülcinelioğlu), Engin (Anil Ilter), Ferit (Cagri Citanak), Melo (Elçin Afacan) e Ceren (Melisa Dongel).

Neanche a dirlo, Selin verrà colta da un raptus di gelosia appena vedrà l’evidente sintonia tra i due e “ordinerà” a Deniz di raggiungerla quanto prima per osservare la coppia ed evitare il loro riavvicinamento. Grazie a ciò, Serkan scoprirà dunque per quale motivo Selin è così nervosa nei suoi riguardi, dato che Deniz gli rivelerà che si è completamente dimenticato del compleanno della sua fidanzata! Dì lì a poco, il colpo di scena sarà servito…

Love Is In The Air, spoiler: Selin bacia Deniz

Eh sì: vi anticipiamo che, per farsi perdonare, Serkan deciderà di organizzare una festa a sorpresa per Selin. Tuttavia, nel bel mezzo dei festeggiamenti, Melo si renderà conto del fatto che Eda è sparita nel bosco innevato e darà immediatamente l’allarme. Senza pensarci due volte, Bolat e gli altri andranno dunque in cerca della ragazza, cosa che genererà la furente reazione di Selin che, una volta rimasta sola, inizierà a rompere tutto quanto convinta del fatto che nessuno le voglia davvero bene.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

La donna verrà così raggiunta da Deniz, che la inviterà a calmarsi. Di impulso, Selin bacerà dunque il suo complice, dopo averlo rimproverato per non aver controllato abbastanza Eda, ma si pentirà subito del suo gesto. E così quello che sembrerà un vero e proprio “incidente”, nelle prossime puntate, diventerà estremamente importante per il prosieguo della storia d’amore tra Eda e Serkan… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.