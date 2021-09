Non c’è pace per Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin). Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air non ci sarà soltanto l’astuta Selin Atakan (Bige Onal) a tentare di dividerli: anche il barista Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu), amico della Yildiz, ci metterà del suo. Tra i due personaggi andrà infatti a crearsi un’imprevedibile alleanza…

Love Is In The Air, news: Deniz accetta di fingersi il fidanzato di Eda

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà in seguito all’incidente aereo per via del quale Serkan perderà la memoria del suo ultimo anno di vita. A quel punto, dato che l’uomo non avrà alcun ricordo della sua storia d’amore con Eda, Selin approfitterà della situazione per ristabilirsi sia all’Art Life (riprendendo l’antica mansione di addetta alle pubbliche relazione) e sia al fianco di Serkan come sua legittima fidanzata.

La Yildiz dovrà dunque trovare un diversivo nel momento in cui Bolat sembrerà deciso a sposare la rivale e chiederà a Deniz, suo amico fin dall’infanzia, di fingersi il suo fidanzato nel disperato tentativo di innescare la gelosia del bell’architetto.

Col trascorrere dei giorni, il piano si ritorcerà però contro la nostra protagonista e non soltanto perché risveglierà il lato bipolare dell’amica Ceren (Melisa Dongel), da sempre innamorata di Deniz…

Love Is In The Air, spoiler: Deniz si allea con Selin per separare Eda e Serkan

Eh sì: la situazione assumerà infatti dei risvolti incandescenti quando sarà abbastanza chiaro che Deniz è innamorato di Eda, motivo per cui deciderà di non aiutarla a rimettersi con Serkan. Tuttavia, l’uomo non giocherà a carte scoperte e, a sorpresa, proporrà con successo un’alleanza segreta a Selin per evitare che i due piccioncini, prima o poi, possano riavvicinarsi!

Da un lato Deniz manderà dunque avanti la finzione con Eda e in ogni occasione si dirà disposto a fare di tutto per garantirle una rappacificazione con Bolat, dall’altro anche Selin farà del suo e inviterà il suo nuovo complice a fare il possibile per accelerare il suo “fidanzamento” con la Yildiz, in modo tale che anche Serkan si decida una volta per tutte a fissare la data del loro matrimonio!!!

Occhio quindi a una successiva mossa di Deniz…

Love Is In The Air, trame: Deniz e il “dispettuccio” a Eda!

L’occasione si presenterà al baby shower organizzato da Piril (Başak Gümülcinelioğlu) e Engin (Anil Iter) per festeggiare la nascita del loro primo figlio. Possiamo anticiparvi, infatti, che Deniz andrà all’evento con una scatola che conterrà gli inviti per il suo matrimonio con Eda, programmato – in base a quanto scritto sui cartoncini – per il 21 aprile dello stesso anno.

Seppur stranita, la Yildiz asseconderà il gioco del complice asserendo di volerlo sposare molto prima (ciò avverrà quando quest’ultimo sottolineerà che, se vuole, può cambiare la data).

Ma fino a che limite si spingeranno le macchinazioni di Deniz e Selin? Per adesso, vi consigliamo di fare tanta attenzione a questa storyline perché riserverà tantissime sorprese…