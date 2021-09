Fino a quando Eda Yildiz (Hande Ercel) riuscirà a nascondere all’astuta Selin Atakan (Bige Onal) che il suo fidanzamento con Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu) è soltanto una messa in scena per fare ingelosire Serkan Bolat (Kerem Bursin)? Pochissimo, visto che l’addetta alle pubbliche relazioni dell’Art Life scoprirà tutto subito. Vediamo dunque cosa succederà nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air…

Love Is In The Air, trame: ecco perché Eda fingerà il fidanzamento con Deniz

Se diamo uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto partirà in seguito all’incidente aereo in cui resterà coinvolto Serkan. Due mesi dopo, l’uomo non avrà quindi alcun ricordo del suo ultimo anno di vita e né della sua storia d’amore con Eda, tant’è che concentrerà nuovamente le sue attenzioni su Selin e, incurante dei tentativi della Yildiz di fargli ritornare la memoria, chiederà a Selin di sposarlo. Uno scenario che si realizzerà perché quest’ultima si ritrasferirà nuovamente ad Istanbul e manipolerà la situazione per riavere il bell’architetto tutto per sé.

A quel punto, Eda troverà un diversivo: convincere l’amico Deniz, creatore di mobili e proprietario di una caffetteria, a fingere di essere il suo fidanzato. Neanche a dirlo, l’intento della ragazza sarà quello di fare ingelosire Serkan, ma il piano presenterà degli intoppi fin da subito…

Love Is In The Air, spoiler: Selin scopre che il fidanzamento tra Eda e Deniz è finto!

Eh sì: in tal senso, possiamo anticiparvi che bisognerà fare particolare attenzione ad un dialogo che si verrà a creare tra Ceren (Melisa Dongel) e Melo (Elçin Afacan). Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post, la prima proverà infatti dei sentimenti per Deniz, che la spingeranno a piantare in asso il fidanzato Ferit (Cagri Citanak). Tra le altre cose, emergerà che l’avvocatessa sorge di un disturbo bipolare che rischia di compromettere il suo equilibrio mentale qualora non dovesse prendere i giusti medicinali (cosa che effettivamente succederà!).

Nel giro di poco tempo, Ceren svilupperà quindi una gelosia ossessiva per Eda, che non si placherà nemmeno quando Melo sottolineerà che la loro amica ha finto di fidanzarsi con Deniz soltanto per fare ingelosire Serkan. E ovviamente tale dialogo verrà registrato da Selin, che “stranamente” non spiattellerà subito la verità al Bolat, bensì inviterà Deniz a cena quella sera stessa. Ma quale sarà il piano della Atakan?

Love Is In The Air, news: Melo rinchiude Selin in un ufficio dell’Art Life

Nell’attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che almeno per ora qualsiasi macchinazione di Selin sarà rimandata a data da destinarsi. Dopo aver convinto Deniz a non presentarsi alla cena, Melo penserà infatti di rinchiudere Selin in un ufficio dell’Art Life per consentire a Eda e Serkan di restare a cena da soli. Una contromossa che, fortunatamente, andrà a buon fine!

Tuttavia, vi anticipiamo che la storyline farà da apripista ad un piccolo mistero: qualche ora dopo, un misterioso personaggio – che non verrà mostrato in volto – aprirà la porta dell’ufficio in cui si trova Selin. Di chi si tratterà? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.