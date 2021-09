Anticipazioni fiction Luce dei tuoi occhi, con Anna Valle e Giuseppe Zeno. Trama prima puntata in onda mercoledì 15 settembre 2021 in prima serata su Canale 5:

Emma Conti (Anna Valle) è una nota étoile, a cui a New York arriva un biglietto inaspettato e inquietante secondo cui Alice, la figlia che 16 anni prima lei credeva morta subito dopo il parto sarebbe viva e fa la ballerina proprio come lei.

Emma decide di tornare a Vicenza per capire come stanno le cose: la donna non ha mai dimenticato il dolore della perdita e così, in ognuna delle allieve dell’Accademia di Danza nate nello stesso periodo di Alice, Emma inizia a cercare sua figlia.

Mentre Emma attende il risultato del test del Dna che le svelerà se Valentina è sua figlia, comincia a lavorare con le sue ballerine, felici di seguire i suoi metodi che sono considerati molto avanti.

Enrico (Giuseppe Zeno) è interessato a Emma ma non ne condivide i metodi e ha paura che le ragazze trascureranno la scuola per la danza.

Emma ha un litigio con Valentina e, quando prova a telefonarle per un chiarimento, la ragazza non risponde.

