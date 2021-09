Saranno Anna Valle e Giuseppe Zeno ad inaugurare la nuova stagione di Fiction Mediaset, in partenza mercoledì 22 settembre 2021 con Luce dei tuoi occhi, la nuova attesissima serie che racconta la storia di Emma Conti, una madre tormentata da un passato doloroso e avvolto nel mistero.

Un avvincente thriller dai toni melò, che unisce colpi di scena ed emozioni attraverso il personaggio di Emma Conti (interpretato da Anna Valle). Emma è una famosa ballerina e coreografa che da molti anni vive a New York. Nel suo passato c’è un’ombra che non le dà pace: appena adolescente, ha partorito una figlia (Alice, avuta da Davide), che purtroppo è morta poco dopo la nascita, o almeno è quello che le è stato fatto credere. Un dolore lancinante che ha portato Emma, quando aveva solo sedici anni, alla decisione di cambiare vita e trasferirsi negli Stati Uniti.

Un giorno, però, la donna riceve una lettera scritta da una mano anonima, nella quale c’è scritto che Alice non è morta poco dopo il parto, anzi è viva ed è una delle ballerine della scuola di danza di Vicenza, la stessa accademia dove lei ha mosso i primi passi. Una notizia scioccante che sconvolge la nostra protagonista, la quale – determinata a scoprire la verità – decide di tornare nella sua città natale, ottenendo un posto di insegnante in quell’Accademia.

Emma stravolge di nuovo tutta la sua vita per far luce su quel passato nebbioso che da troppo tempo si porta dietro. Nella scuola, conosce le sue allieve. Tra di loro potrebbe esserci Alice ed Emma è intenzionata a scoprirlo. Tra lei e le giovani ballerine si crea un rapporto di fiducia e di amicizia ed Emma si affeziona ad ognuna di loro.

A Vicenza, la donna si ritrova faccia a faccia con Davide, il suo amore adolescenziale nonché il padre di sua figlia (che non hai mai dimenticato). Ma nella sua vita si affaccia anche Enrico Leoni (Giuseppe Zeno), insegnante di fisica in un liceo e padre di Miranda, una delle sue allieve. Enrico sarà fondamentale nella sua battaglia e chissà che, oltre a capire se è stata vittima di un malefico complotto, tra di loro possa nascere anche un grande amore che potrebbe regalare ad Emma quella felicità che non ha mai avuto.

Nel cast della serie (prodotta da RTI con Banijay Studios per la regia di Fabrizio Costa), oltre ai già citati Giuseppe Zeno e Anna Valle, ci sono tra gli altri Bernardo Casertano (Davide, primo amore di Emma), Luca Bastianello e Francesca Beggio (Roberto, fratello di Emma, e sua moglie Azzurra) e le giovanissime Sabrina Martina, Gea Dall’Orto, Rebecca Antonaci, Linda Pani, Elisa Visari e Stella Maya Epifani (rispettivamente nei ruoli delle allieve dell’accademia: Anita, Miranda, Sofia, Martina, Valentina e Alessia)

Dopo la scorsa stagione nella quale la fiction Mediaset ha proposto al suo pubblico alcuni titoli molto interessanti (tra cui l’amatissimo family drama Buongiorno Mamma!), la nuova annata parte con un titolo molto forte che, complice i due amatissimi protagonisti e la scelta di una trama ricca di mistero e suspence, regalerà di certo al pubblico un mercoledì sera all’insegna delle grandi emozioni. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.