Anita Caprioli e Donatella Finocchiaro sono le protagoniste di Sorelle per sempre, il tv movie di Andrea Porporati che Rai 1 manderà in onda giovedì 16 settembre in prima serata. Il film si ispira all’incredibile storia vera delle neonate scambiate in culla a Mazara del Vallo nei primi anni Duemila.

Leggi anche: LUCE DEI TUOI OCCHI slitta al 22 settembre, cosa ci sarà al suo posto stasera?

Un errore al momento della nascita cambia per sempre la vita di due famiglie: una vicenda che sembra uscire da un melodramma ma che invece è la difficile realtà di due madri (interpretate da Caprioli e Finocchiaro), le quali da un giorno all’altro scoprono di essere vittime di un’atroce verità che riguarda le loro bambine (nate nello stesso ospedale, lo stesso giorno e quasi alla stessa ora). Le due ragazze, per errore, sono state scambiate al momento della nascita e dunque le due donne si rendono conto di aver amato, protetto e visto crescere per qualche anno l’una la figlia dell’altra.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Inizia così un lungo calvario per queste due famiglie disperate, che per psicologi e Giustizia Minorile potrebbe essere archiviato semplicemente effettuando un nuovo scambio, ma per i quattro genitori non è affatto facile decidere se sia giusto far prevalere le ragioni del sangue o quelle del cuore.

Dopo qualche giorno di disorientamento, le due famiglie (che per fortuna vivono nello stesso quartiere) anziché chiudersi in casa e struggersi dal dolore decidono di collaborare per il bene delle due bambine; iniziano così a frequentarsi in primis per far conoscere le due piccole con la speranza che diventino amiche, ma anche per farsi forza a vicenda in quella che è senza dubbio la sfida più difficile della loro vita.

Il cast del film, oltre alle due protagoniste Donatella Finocchiaro ed Anita Caprioli, include tra gli altri Claudio Castrogiovanni, Fabio Galli, Francesco Foti, Viola Seggio, Noemi Pecorella, Viola Prinzivalli, Rosa Pianeta, Marta Brocato e Chiara Cavaliere, con la partecipazione straordinaria di Andrea Tidona.

Sorelle per sempre (che la Rai ha presentato in anteprima lo scorso giugno al Prix Italia di Milano) è stato scritto dallo scrittore e sceneggiatore Andrea Porporati (già dietro a fiction di successo come La Piovra, Il capitano Maria e Come una madre) insieme a Mauro Caporiccio e alla figlia Maria Porporati. Nella stesura della storia è stato fondamentale anche il contributo delle due famiglie coinvolte. La produzione invece è stata affidata a 11 Marzo Film, in collaborazione con Rai Fiction.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.