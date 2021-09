La nuova stagione di Rai fiction prenderà ufficialmente il via domenica 12 settembre 2021 quando in prima serata su Rai 1 andrà in onda Sul tetto del mondo, una docufiction che racconta la nascita di una storia d’amore bella come una favola, una di quelle che si leggono nei romanzi rosa. Questa però è una storia vera vissuta intensamente da una celebre coppia: l’alpinista Walter Bonatti e la bella attrice Rossana Podestà.

Nei panni del “re delle Alpi” c’è Alessio Boni, mentre in quelli della diva italiana che ha fatto innamorare Hollywood troviamo Nicole Grimaudo. La storia parte proprio dal loro primo appuntamento avvenuto nella magica Roma (datato 2 giugno 1981). Un incontro che ha dato vita ad un grande amore che durerà trent’anni.

Partendo dall’infanzia travagliata di Bonatti, il film ripercorre tutta la sua vita: dalle gloriose imprese sportive all’amore verace e profondo vissuto con la sua amata Rossana. Centrale nella narrazione sarà anche la dura e longeva battaglia di Bonatti per affermare la verità sulla famosa spedizione alpinistica del 31 luglio 1954, durante la quale conquistò per prima la vetta del K2. Dieci anni dopo il trionfo, nel 1964, Walter venne accusato da Achille Compagnoni, suo compagno di spedizione, di aver sabotato la gara per arrivare in vetta per primo. Solo nel 2004, dopo cinquant’anni, Bonatti riesce a dimostrare la verità (che è ben diversa dalle accuse mosse dal suo collega).

La docufiction, prodotta da Stand By Me per Rai Fiction, arriva alla vigilia del decimo anniversario della scomparsa dell’alpinista (avvenuta il 13 settembre 2011 all’età di 81 anni). A firmare il progetto c’è un regista d’eccezione: Stefano Vicario, che è il figlio di Rossana Podestà (avuto dall’attore e regista Marco Vicario, suo primo marito).

Alessio Boni, in una recente intervista a Repubblica, ha parlato con molto entusiasmo del ruolo che gli è stato affidato. Da buon bergamasco (come il celebre alpinista) ha sempre visto Walter Bonatti come una leggenda, soprattutto grazie a suo padre che negli Settanta, quando era solo un bambino, gli raccontava delle eroiche imprese di Bonatti.

Nel cast accanto ai due protagonisti Boni e Grimaudo, ci sono anche Irene Battaglia, Rodolfo Corsato, Asja Mascarini, Giorgia Ferrara, Erik Tonelli. Alessandra Carrillo, Andrea Canonaco e Patrizia Iorio. L’appuntamento con la grande storia di Walter Bonatti e Rossana Podestà è per domenica in prima serata su Rai 1. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.