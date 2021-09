Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda sabato 11 e domenica 12 settembre 2021:

Cornelius dice a Maja che ha fatto una plastica al viso per riuscire a trovare Bolko, poi le confessa altri dettagli della sua infanzia; in questo modo lei si convince di trovarsi davvero di fronte a suo padre.

Cornelius racconta a Maja che Bolko è morto, ma prima gli ha detto di avere un complice. Maja sospetta che possa trattarsi di Erik.

Erik propone a Christof di essere il suo consulente politico; lui accetta e poi rilascia un’intervista televisiva.

Cornelius confida a Maja che vorrebbe costituirsi, ma lei non è d’accordo. Allora il padre le dice che, se non riuscirà a provare la sua innocenza in due settimane, si recherà alla polizia. Mentre Maja ha questo dialogo con Cornelius, giunge Selina che dice all’uomo che sente come di conoscerlo e che la sua voce somiglia a quella del suo defunto marito.

