Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 12 a sabato 18 settembre 2021:

Max cancella un appuntamento con Vanessa per andare in una baita di montagna con Shirin. Gelosissima, la Sonnbichler decide di seguire i due, scoprendo che il suo amato ha portato con sé solo una chitarra…

Maja è a pezzi per la separazione da Florian. Nella speranza di riprendersi, la ragazza chiede a Werner alcuni giorni di ferie ed un anticipo sullo stipendio. Quando Florian lo scopre, resta spiazzato: se la ragazza si è davvero lasciata corrompere, perché ha bisogno di soldi?

Robert cerca di convincere André a rappresentare il Fürstenhof nella competizione culinaria “La frusta d’oro”. La conversazione, però, finisce per degenerare spingendo Robert a prendere una decisione inaspettata…

Max resta male di fronte alla mancanza di fiducia dimostratagli da Vanessa e ne scaturisce un litigio. Poco dopo, però, i due vengono sorpresi da un temporale e si rifugiano in una baita romantica…

Maja continua a soffrire profondamente per la rottura con Florian e cerca consolazione presso l’albero “magico” simbolo del suo amore per Vogt. Proprio qui, però, la ragazza viene avvicinata da uno sconosciuto che le fa una rivelazione incredibile…

Grazie a Rosalie, Joell trova l’ispirazione per la fine della sua storia di fantasmi. Poco dopo, durante la festa di inaugurazione del bistro, lo scrittore ruba involontariamente la scena a Leentje, facendo infuriare André…

Dopo la notte in baita, Vanessa cerca di guadagnare punti agli occhi di Max rivelandogli l’esistenza di un bellissimo percorso per mountain bike. Peccato solo che – a causa dei problemi al ginocchio – la ragazza non possa accompagnarlo…

Ariane e Erik sono arrivati al momento decisivo del loro intrigo: convincere i Saalfeld a firmare un contratto con un loro complice spacciatosi per rappresentante della nota ditta di costruzioni “Alberg Bau”. Gli albergatori cadranno nella trappola?

Maja non riesce a credere alle proprie orecchie: lo sconosciuto incontrato nel bosco sostiene di essere suo padre Cornelius! L’uomo le spiega di avere cambiato aspetto con una plastica facciale per poter fuggire alla polizia. Ma sarà vero?

Nella speranza di riuscire a manipolare Christoph, Ariane non solo sostiene la candidatura di Rosalie alle elezioni, ma cerca di far assumere Erik come responsabile della campagna elettorale di Saalfeld.

Sia André che Robert vorrebbero Hildegard nella loro squadra per la competizione di cucina. La Sonnbichler è decisa a declinare l’invito di entrambi, mentre Alfons la spinge a partecipare non come aiutante bensì come concorrente!

Decisa a scoprire se l’uomo che ha di fronte è davvero suo padre Cornelius, Maja gli fa una domanda a cui solo il genitore saprebbe rispondere…

Appena prima della firma del contratto con la “Alberg Bau“, Christoph interrompe la riunione portando novità inattese: il piano di Erik e Ariane salterà?

