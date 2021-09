Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda mercoledì 29 e giovedì 30 settembre 2021:

I Saalfeld alla fine decidono di non firmare il contratto, sicuri che Erik sia complice di Ariane. Quest’ultima però si sta già riorganizzando in modo che Erik possa riconquistare la loro fiducia. Solo Christoph non cade nella sua nuova trappola.

Vanessa ha di nuovo litigato con Max riguardo alla valigia di un’ospite, ma ora lo invita a cena dai Sonnbichler e così tra i due le cose si rasserenano.

Rosalie ha intenzione di ritirare la sua candidatura. Ariane, però, glielo impedisce.

Assistiamo a un addio: Lucy saluta amici e colleghi e parte per Londra insieme a Joell.

Florian pensa di perdonare Maja, concludendo che sapere la verità non è così importante; poi, però, vede la ragazza intenta ad abbracciare Cornelius…

