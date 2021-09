Tra loro è stato amore a prima vista, tanto che per stare insieme hanno affrontato qualunque genere di ostacoli. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, l’idillio di Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Selina von Thalheim (Katja Rosin) verrà bruscamente interrotto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph entra in politica

Intelligente, ambizioso e con un raro fiuto per gli affari, Christoph è il classico uomo di successo sempre alla ricerca di nuove sfide. Non c’è dunque da stupirsi se, quando Selina gli ha consigliato di tentare la carriera politica, Saalfeld ha accolto la proposta con entusiasmo.

Se inizialmente la sua candidatura alla posizione di consigliere regionale sembrava una semplice formalità, ben presto l’albergatore si è però reso conto che la sua elezione non è così scontata come sembra…

Eh sì, perché la sua principale avversaria – Rosalie Engel (Natalie Alison) – non solo si rivelerà più temibile del previsto, ma potrà anche contare sull’appoggio di niente altri che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). E, come prevedibile, quest’ultima non si farà problemi a giocare sporco…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane e Christoph in guerra

Non sarà però solo nell’arena politica che si svolgerà l’ennesimo round dell’infinita guerra tra Christoph e Ariane. Come sappiamo, infatti, l’albergatore sta rovinando i piani della dark lady di convincere i Saalfeld a firmare un accordo con una ditta di costruzioni tramite un suo prestanome. E la Kalenberg non se ne starà a guardare…

Sarà in queste circostanze che la donna farà una scoperta utilissima: la ditta ungherese proposta da Christoph come alternativa a quella che lei intende usare per rovinare i Saalfeld è stata coinvolta in uno scandalo per sfruttamento dei propri dipendenti. Una notizia che non scandalizzerà Christoph… ma altrettanto non si può dire di Selina!

Ben sapendo che l’amica non potrebbe tollerare una simile ingiustizia, Ariane farà dunque in modo che l’informazione scottante arrivi nelle mani della von Thalheim, riuscendo a causare una discussione tra quest’ultima e il fidanzato. Con grande disappunto della sua amata, infatti, l’uomo non intenderà mandare all’aria il suo accordo con l’azienda “solo” per questioni etiche. Il piano della Kalenberg è però solo agli inizi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph crede che Selina l’abbia tradito

Quando l’indomani la notizia verrà riportata dalla stampa, Christoph sospetterà immediatamente che a tradirlo sia stata Selina. Quest’ultima si dichiarerà immediatamente innocente, ma una prova apparentemente schiacciante sembra incastrarla: sul suo cellulare c’è una chiamata a un giornalista!

Per Saalfeld si tratterà ovviamente di un durissimo colpo che lo porterà a mettere in discussione la sua relazione con la von Thalheim. Ciò che ignora è che però dietro c’è ancora una volta la mano della perfida Ariane… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

