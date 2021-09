Un momento cruciale è in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap entrerà infatti in scena un personaggio destinato a cambiare il corso della stagione, nonché le vite di chiunque gli stia attorno… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Maja aiutò suo padre a fuggire

Fin dal momento del suo arrivo al Fürstenhof, è stato chiaro che Maja von Thalheim (Christina Arends) è tormentata da un segreto. Un segreto così terribile da toglierle il sonno la notte e da costringerla a mentire alle persone che ama.

Come sappiamo, la ragazza è stata adottata da Selina (Katja Rosin) in quanto figlia biologica del marito di quest’ultima: Cornelius von Thalheim. Dichiarato morto ormai da anni, l’uomo scomparve nel nulla in seguito ad un incidente in parapendio e da allora di lui non si ebbero più notizie.

Se Selina si è con il tempo rassegnata all’idea che il marito sia deceduto, Maja non ha invece mai smesso di sperare che il padre possa un giorno tornare. Il motivo? La ragazza è l’unica a sapere che il genitore è vivo!

Coinvolto in uno scandalo finanziario, Cornelius decise infatti di sparire dalla circolazione per poter sfuggire alla polizia e indagare nell’ombra nella speranza di trovare le prove della sua innocenza. E le sue indagini lo condurranno niente meno che al Fürstenhof…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Cornelius arriva al Fürstenhof

Tutto inizierà quando Maja – a pezzi per la recente separazione da Florian (Arne Löber) – si recherà all’albero simbolo del suo amore per Vogt nella speranza di trovare consolazione. Ebbene, sarà proprio qui che la von Thalheim verrà avvicinata da un misterioso sconosciuto che le farà una rivelazione a dir poco incredibile: è suo padre!

Inutile dire che la ragazza – che ben conosce il volto del genitore – non crederà a quell’assurda affermazione. L’uomo, però, avrà una spiegazione plausibile per il proprio aspetto: nella speranza di sfuggire alle ricerche della polizia e dei suoi nemici, si è sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica. E in effetti ben presto Maja avrà la conferma si essere davvero di fronte a suo padre Cornelius…

Sarà questo l’inizio di una nuova fase della stagione di Tempesta d’amore, che vedrà Maja e Florian dover affrontare una rivelazione incredibile: dietro alle sventure dei von Thalheim altri non c’è che Erik (Sven Waasner). E a quel punto i due protagonisti dovranno scegliere tra i propri sentimenti e la lealtà verso le rispettive famiglie…

Tempesta d’amore, casting news: Christoph Mory interpreta Lars Sternberg / Cornelius von Thalheim

Il personaggio di Cornelius von Thalheim verrà interpretato da Christoph Mory, attore tedesco classe 1970. Originario di Berlino, il cinquantenne interprete d’oltralpe ha all’attivo numerose apparizioni in spettacoli televisivi e teatrali, ma è conosciuto dal grande pubblico soprattutto per le sue partecipazioni a serie di successo come “Herzschlag”, “Bianca”, “Schloss Einstein” e “Verbotene Liebe”.

L’ingresso in scena di Mory a Tempesta d’amore avverrà nel corso della puntata 3554, quando il suo personaggio giungerà al Fürstenhof con il nome di Lars Sternberg. Ci vorrà infatti parecchio tempo prima che Cornelius possa rivelare a tutti il proprio vero nome. E, quando ciò avverrà, la vita di molti personaggi verrà stravolta… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

