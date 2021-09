Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 19 a sabato 25 settembre 2021:

Vanessa non può ancora lavorare a causa della sua recente operazione. Per tirarla su di morale, Alfons invita Max a casa per una partita di carte. Durante la serata, i due ragazzi si avvicinano e la Sonnbichler non può fare a meno di baciare il suo amato!

Maja scopre che Florian vuole far abbattere l’albero simbolo del loro amore. sconvolta, la ragazza affronta il suo ex, che è però irremovibile.

Erik presenta ai Saalfeld una nuova offerta della “Alberg Bau”, ma ancora una volta Christoph rovina i suoi piani…

Hildegard rifiuta di partecipare come concorrente al concorso di cucina “La frusta d’oro” e così Alfons elabora un piano: Robert e Leentje si devono sfidare per ottenere l’aiuto della Sonnbichler nella competizione. L’idea del concierge è però di dimostrare che la moglie è più brava dei due contendenti…

Rosalie assume Florian e Maja per la sua campagna elettorale, rispettivamente come consulente per l’ambiente e fotografa. Quando Vogt scopre di dover lavorare insieme alla sua ex, si convince che sia stata quest’ultima a organizzare tutto.

Robert e Leentje accettano la sfida e preparano una zuppa, sapendo che il vincitore otterrà l’aiuto di Hildegard nella competizione della “Frusta d’oro”. Alfons fa assaggiare però a Michael (giudice culinario per l’occasione) anche una zuppa preparata dalla moglie…

Max rimane spiazzato dal bacio di Vanessa e inizia a pensare che la ragazza si sia innamorata di lui. Capendo di non essere ricambiata, la Sonnbichler finge di non essere assolutamente interessata a Richter…

Ariane scopre che l’azienda ungherese promossa da Christoph sfrutta i propri dipendenti e fa in modo che la notizia arrivi a Selina. A quel punto quest’ultima affronta il fidanzato, che si dimostra più interessato a concludere un affare vantaggioso piuttosto che fare una scelta etica.

Come previsto da Alfons, Michael assegna il primo premio alla zuppa di Hildegard. A quel punto quest’ultima si lascia convincere dal marito a iscriversi lei stessa a “La frusta d’oro”

Max fa delle chiare avances a Vanessa, che però – sapendo che il ragazzo vuole divertirsi – lo respinge con decisione.

Rosalie continua a trascurare la sua relazione con Michael a causa degli impegni per la campagna elettorale. E così, nella speranza di farsi perdonare, prepara all’uomo una cenetta romantica…

Nonostante il litigio con Selina, Christoph è determinato a lavorare con l’azienda ungherese e chiede ad Erik di assicurarsi che l’informazione non arrivi alla stampa. Ovviamente Ariane farà in modo che accada esattamente il contrario…

Max rimane spiazzato dal comportamento di Vanessa, che a sua volta prende le distanze da lui. Poco dopo il ragazzo chiede a Shirin di condividere l’appartamento con lui…

