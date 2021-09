Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 26 settembre a sabato 2 ottobre 2021:

Rosalie continua a trascurare la sua relazione con Michael a causa degli impegni per la campagna elettorale. E così, nella speranza di farsi perdonare, prepara all’uomo una cenetta romantica…

Nonostante il litigio con Selina, Christoph è determinato a lavorare con l’azienda ungherese e chiede ad Erik di assicurarsi che l’informazione non arrivi alla stampa. Ovviamente Ariane farà in modo che accada esattamente il contrario…

Max rimane spiazzato dal comportamento di Vanessa, che a sua volta prende le distanze da lui. Poco dopo il ragazzo chiede a Shirin di condividere l’appartamento con lui…

Christoph crede che sia stata Selina a tradirlo alla stampa, ma lei nega. Determinata a dimostrare la propria innocenza, la donna mostra al fidanzato il suo cellulare, ricevendo una brutta sorpresa…

Lucy vuole girare un video promozionale per il nuovo libro di Joell e chiede ad Alfons di poter usare come “set” una stanza del Fürstenhof. Peccato che il concierge non sia affatto d’accordo…

Maja e Florian continuano a soffrire per la loro separazione, ma nessuno dei due sembra pronto a fare il primo passo. Dopo aver scoperto che Vogt ama ancora la von Thalheim, Shirin informa l’amica.

Christoph trova sul telefono di Selina c’è una chiamata alla stampa e a quel punto non ha più dubbi sulla colpevolezza della fidanzata. Quest’ultima è disperata…

Nonostante il divieto da parte di Alfons, Lucy e Joell iniziano a girare un video in una stanza che credono libera. Peccato che proprio sul più bello arrivi il legittimo proprietario… e rimedi un brutto colpo in testa!

Ariane vuole costringere Rosalie ad assumersi la colpa della telefonata effettuata dal cellulare di Selina alla stampa. Come arma di ricatto, la Kalenberg decide di incastrare Michael per un presunto errore professionale, fingendo di avere avuto uno shock anafilattico a causa di alcune medicine prescrittele dal medico. Le cose, però, non vanno secondo i piani…

Selina chiede a Cornelius di confermare a Christoph che la donna non aveva con sé il cellulare quando è stata effettuata la telefonata alla stampa. L’unico risultato, però, è che Saalfeld si convince che tra la fidanzata e il nuovo cameriere ci sia qualcosa…

Max carica in rete il video realizzato da Lucy e Joell… che diventa subito virale! A quel punto la Ehrlinger inizia a temere conseguenze…

Ariane si provoca uno shock anafilattico, ma la reazione è più violenta del previsto, tanto da mettere in pericolo la sua vita!

Selina e Christoph sono a pezzi per la loro rottura, ma nessuno dei due intende fare il primo passo.

Florian e Maja trascorrono una giornata insieme nel bosco e la sera si avvicinano. Sul più bello, però, Florian ripensa al tradimento della ragazza e si ritrae.

Lucy convince Alfons a non dire nulla del video, ma Werner capisce subito che il concierge nasconde qualcosa…

Rosalie è costretta a piegarsi al ricatto di Ariane e confessa a Christoph di essere stata lei a denunciarlo alla stampa. Ariane ed Erik festeggiano il proprio successo in una baita, non accorgendosi che qualcuno li sta osservando…

