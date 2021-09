Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda martedì 7 e mercoledì 8 settembre 2021:

Werner insieme a Cornelia tenta di convincere Robert a prendere parte al concorso “La frusta d’oro”, ma lui non vuole sentire ragioni. In seguito va da Andrè cercando di convincerlo a partecipare, ma – visto che si rifiuta – alla fine gli dice che il premio lo vincerà lui.

Maja avrebbe il desiderio di dire la verità a Florian, ma gli spiega che per adesso non può e che deve fidarsi di lei e attendere; il giovane però non lo accetta. Poi la sente mentre chiede un anticipo a Werner e dice a Erik che non è normale che necessita di denaro se ne ha già preso da Christoph…

Maximilian decide di invitare Vanessa al cinema, ma poi apprende che al rifugio Rosenberg vendono una chitarra che apparteneva a sua madre e – pur di acquistare l’oggetto – annulla l’appuntamento. Vanessa lo vede andare via insieme a Shirin e – nell’ingelosirsi – lo segue; i due finiranno per trovarsi sotto una tormenta di neve ma riescono a rifugiarsi in una baita. Lì Maximilian le racconta tutta la storia della chitarra, poi le intona una canzone che gli aveva insegnato sua madre.

