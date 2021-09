Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: LUCY viene licenziata!

A forza di tirare la corda, prima o poi la si spezza. Lo capirà suo malgrado Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si ritroverà a pagare un prezzo altissimo per i propri errori. E a quel punto la ragazza dovrà prendere una decisione difficile…

Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lucy e Joell aggrediscono un ospite

C’è poco da fare: Lucy Ehrlinger e Joell Wauters (Peter Lewys Preston) non riescono proprio a starsene tranquilli. Dopo essere passati da una storia di fantasmi all’altra, questi due bizzarri personaggi avranno infatti la brillante idea di girare un video “soprannaturale” al Fürstenhof senza avere il permesso.

Nonostante il divieto esplicito di Alfons (Sepp Schauer), la coppietta allestirà infatti un vero e proprio set con atmosfere horror in una stanza dell’hotel a cinque stelle. Purtroppo per loro, però, a loro saputa la stanza in questione non sarà libera…

Il risultato? Quando il legittimo proprietario si presenterà all’improvviso, coglierà di sorpresa i due ospiti abusivi, rimediando un brutto colpo in testa. E a quel punto per Lucy e Joell saranno guai!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lucy perde il lavoro

Mortificata per l’accaduto, Lucy confesserà tutto ad Alfons e Robert (Lorenzo Patané), rimediando inevitabilmente un richiamo ufficiale. Per la ragazza si tratterà del secondo richiamo: ne basterà dunque solo un altro per far scattare il licenziamento automatico.

La Ehrlinger si riprometterà dunque di rigare dritto per non mettere in ulteriore pericolo il suo posto di lavoro. Ciononostante, finirà per commettere un gesto avventato: invierà a Max (Stephan Hartmann) il video girato insieme a Joell e in cui si vede l’aggressione involontaria al cliente del Fürstenhof.

Ebbene, il giovane personal trainer penserà bene di caricare su internet il filmato, che diventerà velocemente virale. A quel punto sarà impossibile evitare che i Saalfeld ne vengano a conoscenza, con conseguenze inevitabili: Lucy verrà licenziata in tronco!

Per la Ehrlinger si tratterà ovviamente di uno shock: il lavoro in hotel è la sua unica fonte di guadagno sicura. Proprio quando il mondo sembrerà crollarle addosso, però, una notizia inaspettata la porterà a dover prendere una decisione in grado di cambiare il corso della sua vita… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

