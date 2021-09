Con Lucy Ehrlinger (Jennifer Siemann) e Joell Wauters (Peter Lewys Preston) non c’è mai da annoiarsi! Dopo essere stati protagonisti di avventure “soprannaturali”, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore i due innamorati saranno di nuovo al centro di una trama decisamente particolare…

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Ariane si provoca uno shock anafilattico! E rischia di morire…

Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Lucy e Joell a caccia di fantasmi

Entrambi fuori dagli schemi, amanti dell’avventura e affascinati dal soprannaturale, Lucy e Joell non potevano essere che anime gemelle. Non ci è infatti voluto molto prima che i due si avvicinassero per poi innamorarsi. E galeotta è stata proprio una storia di fantasmi…

Come sicuramente ricorderete, per avvicinarsi all’affascinante scrittore Lucy si era infatti inventata l’esistenza di una misteriosa “anima in pena” che avrebbe infestato il Fürstenhof, arrivando ad inscenare una vera e propria apparizione soprannaturale per far colpo sul suo amato.

Alla fine l’inganno è venuto fuori, ma non ci è poi voluto molto prima che questa bizzarra coppia venisse coinvolta in un altro mistero: una presunta maledizione scoperta grazie ad una caccia al tesoro. E le sorprese non sono finite qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Lucy e Joell girano un video di fantasmi

Dopo il fallimento della sua tournée promozionale negli Stati Uniti (annullata a causa della decisione del ragazzo di fare ritorno a Bichlheim da Lucy), Joell avrà bisogno di rilanciarsi come scrittore di libri mystery. E qual miglior modo se non con un nuovo romanzo?

Decisa ad aiutare il suo amato, Lucy si offrirà dunque di girare un video promozionale per pubblicizzare la nuova opera letteraria di Wauters. E, inutile dirlo, si tratterà di un filmato dai contenuti soprannaturali!

Tempesta d’amore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

I due penseranno infatti di inscenare l’apparizione di un fantasma e come location ideale sceglieranno ovviamente il Fürstenhof. Peccato solo che Alfons (Sepp Schauer) negherà loro il permesso per non danneggiare la reputazione dell’hotel. E ora?

Ebbene, non a sorpresa Lucy e Joell non si lasceranno scoraggiare da un “no” e decideranno di ignorare il divieto dell’anziano concierge. Peccato che a loro insaputa un ospite prenoterà la stanza prima del previsto, arrivando proprio nel mezzo delle riprese… e rimediando un brutto colpo il testa!

E a quel punto per Lucy e Joell saranno davvero guai… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Tempesta d’amore, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni!

Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni tedesche ed italiane di Tempesta d’amore SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.