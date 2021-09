Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda lunedì 27 e martedì 28 settembre 2021: Maja riesce a fotografare Ariane ed Erik intenti a baciarsi nella baita Karwendel (e i due non se ne accorgono). La ragazza successivamente mostra la foto al padre: quest’ultimo ritiene che Erik e Ariane stiano tramando qualcosa contro i Saalfeld; Maja a quel punto vorrebbe avvisarli, ma lui non è affatto d’accordo.

Christoph vorrebbe riappacificarsi con Selina, ma lei ha ancora bisogno di tempo.

Florian propone a Maja di restare esclusivamente amici e lei finisce per accettare, sia pure a malincuore.

Anche Michael e Rosalie fanno pace, ma lei ha paura che Ariane possa creargli problemi e così gli fa capire che sta seriamente pensando di ritirare la sua candidatura.

Cornelius spiega a Maja che intende installare una sorta di spyware nel pc di Erik, in modo tale da incastrarlo quando lui trasferirà i soldi dei Saalfeld su un conto corrente segreto. Maja tuttavia ha già mandato in forma anonima la foto di Erik e Ariane che si baciano a Werner Saalfeld. L’uomo di conseguenza irrompe alla firma del contratto, fa vedere a tutti la foto e chiede lumi a Erik, che rimane senza parole!

