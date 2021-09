Un posto al sole, anticipazioni 1° ottobre: Renato può sperare di essere scagionato?

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 1° ottobre 2021:

Niko (Luca Turco) e Franco (Peppe Zarbo) parlano alla polizia del filmato che riguarda i dintorni dello studio legale la notte in cui Susanna (Agnese Lorenzini) è stata brutalmente aggredita.

Finalmente la posizione di Renato Poggi (Marzio Honorato) sembra alleggerirsi!

Marina (Nina Soldano) fa di tutto per stare vicino al marito Fabrizio (Giorgio Borghetti), ma l’uomo è ormai caduto in una crisi profonda e la sua rabbia potrebbe costituire un pericolo per sé e per gli altri.

