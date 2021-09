Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 23 settembre 2021:

Viste le indagini di Niko (Luca Turco), ora Adele (Sara Ricci) non può che rimettere in discussione la sua storia con Mauro Buonocore (Giampiero Mancini). Alla signora Picardi vengono in mente anche degli inquietanti dubbi sull’integrità dell’uomo.

Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) tenta di riguadagnare terreno con Marina (Nina Soldano) approfittando di un evento imprevisto.

Serena (Miriam Candurro) deve rendersi conto che, nonostante la partenza di Viviana (Angela Bertamino) per Tenerife, la donna è ancora più che presente nella vita quotidiana di Filippo (Michelangelo Tommaso)…

