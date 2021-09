Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 24 settembre 2021:

Adele (Sara Ricci) non sa se raccontare a Giulia (Marina Tagliaferri) e Niko (Luca Turco) i particolari della sua storia con Mauro (Giampiero Mancini), compreso il fatto che l’uomo non fosse per niente simpatico a Susanna (Agnese Lorenzini).

Manlio (Paolo Maria Scalondro) rivela che qualcun altro, in passato molto vicino a Susanna, è ricomparso all’orizzonte e potrebbe avere qualcosa da nascondere.

Dopo aver scoperto i messaggi che Filippo (Michelangelo Tommaso) e Viviana (Angela Bertamino) continuano a scambiarsi, Serena (Miriam Candurro) rivela a Marina (Nina Soldano) tutto il suo disagio. E non mancherà un nuovo scontro tra i coniugi Sartori!

