Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 3 settembre 2021:

C’è sempre più ansia per le condizioni di salute di Susanna (Agnese Lorenzini), intanto proseguono le indagini per scoprire il colpevole dell’aggressione e per Niko (Luca Turco) le cose iniziano a mettersi piuttosto male!

Ritenendo certo che ci sia lo zampino di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) dietro l’assunzione di Viviana Carlino (Angela Bertamino), Serena (Miriam Candurro) si decide ad affrontarlo senza sapere che la realtà è un’altra…

Dopo aver parlato con Guido (Germano Bellavia), Samuel (Samuele Cavallo) si è convinto di non avere amici e che Silvia (Luisa Amatucci) intenda licenziarlo.

