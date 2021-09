Si fa sempre più ingarbugliata la vicenda dell’aggressione di Susanna Picardi (Agnese Lorenzini) a Un posto al sole. Mentre la giovane versa ancora in cattive condizioni (peraltro non è prevista una sua ripresa a brevissimo termine), è ormai chiaro che il sospettato numero uno diventerà prestissimo Renato Poggi (Marzio Honorato). Ma è davvero difficile credere che sia stato lui a far del male alla ragazza, vero? Staremo a vedere…

Intanto, una serie di personaggi (editi e inediti) sta entrando in questa storyline e ciò sta riuscendo a confondere abilmente i fan, che a breve ritroveranno in onda persino il padre di Susanna! E in tutto questo, non dimentichiamo che c’è di mezzo un uomo il cui rapporto con Adele (Sara Ricci) è alquanto “misterioso”, almeno per ora…

Nelle puntate di Upas in onda la prossima settimana, risentiremo dopo tanto tempo il nome di Manlio Picardi (Paolo Maria Scalondro), il violento padre di Susanna: Giulia (Marina Tagliaferri), infatti, tenterà di tenere Manlio lontano da Adele, preoccupata del fatto che lui possa ancora esercitare qualche influenza sull’amica. E sarà proprio la Poggi senior a incontrare in carcere l’uomo, che ha delle rivelazioni da fare su qualcuno che si è rifatto vivo dopo parecchio tempo…

Intanto, Adele continuerà ad avere a che fare con il misterioso Mauro Buonocore (Giampiero Mancini), che inizialmente non si è capito bene quale ruolo avesse nella sua vita: in teoria dovrebbe essere un semplice affittuario della signora Picardi, ma si è già compreso che l’infermiere – a nostra insaputa – aveva con la signora Picardi un rapporto più profondo, che – come stiamo apprendendo dalle puntate in corso – Susanna non ha mai accettato. Quel che è certo è che l’arco narrativo di Mauro si dipanerà almeno per tutto il mese di settembre, cosa accadrà?

Insomma, non resta che continuare a guardare la soap partenopea di Rai 3 per capire chi possa essere stato a far del male a Susanna. Ma ricordate che nei gialli, spesso, il colpevole è sempre quello a cui meno avremmo pensato… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

