È andata male ad Alberto Palladini (Maurizio Aiello), che nelle più recenti puntate di Un posto al sole aveva pensato di poter lavorativamente tornare in pista grazie ai guai giudiziari di Renato (Marzio Honorato). Ma il suo passato, come avete visto, ha avuto un peso importante nelle scelte della famiglia Poggi…

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 17 settembre 2021

Eh sì. Il momento difficile vissuto dal padre di Angela (Claudia Ruffo) e Niko (Luca Turco) poteva effettivamente costituire un grande rilancio professionale per Alberto, che ha “fiutato l’affare” e ha pregato i Poggi di ingaggiarlo come legale. Avrebbe svolto un buon lavoro? Magari sì, ma i rapporti difficili con i personaggi della Terrazza (oltre alla cattiva fama che ormai lo accompagna) ha spaventato i destinatari della sua proposta, che hanno declinato. Ma presto, anzi prestissimo, ci sarà un’altra occasione…

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Occhio alle prossime puntate di Upas, perché pare proprio che Alberto potrebbe davvero mettersi nuovamente in gioco come avvocato. Non sarà “l’incarico della vita” come poteva essere l’assunzione della difesa di Renato, ma è comunque qualcosa: l’uomo si proporrà a Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia), che a breve avranno una questione da risolvere (un risarcimento da ottenere, nello specifico). Anche in questo caso, la scelta di farsi seguire da Palladini non sarà del tutto indolore e provocherà qualche discussione tra i coniugi Del Bue…

Detto ciò, ultimamente diversi fan hanno notato un certo “raddolcimento” nella personalità dello storico personaggio della soap: c’è da sperare per il futuro? Ebbene, noi non ci illuderemmo troppo (a buon intenditor…)! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.