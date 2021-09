Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 20 a venerdì 24 settembre 2021: I dottori decidono di prolungare il coma di Susanna. Intanto Jimmy e Bianca vengono a sapere dei sospetti della polizia contro Renato, mentre Franco prende un’inattesa decisione. La distrazione di Michele, completamente assorbito dall’uscita del suo libro, facilita la doppia vita di Silvia. Mariella e Guido ricevono un’offerta di aiuto da parte di un personaggio insospettabile…

Intenzionati a scagionare Renato, Niko e Franco iniziano a indagare in modo indipendente dalla polizia. Turbata dalla sofferenza di Adele, Giulia le offre il suo aiuto. Silvia è sempre divisa tra Michele e Giancarlo. Mariella e Guido litigano ancora sulla possibilità di avere Alberto Palladini come consulente legale.

Giulia si prepara al difficile incontro con Manlio. Un’interessante rivelazione raccolta da Franco cambia la prospettiva sull’aggressione a Susanna e potrebbe aiutare a risolvere il mistero. Distratta dalla relazione con Giancarlo, Silvia dimentica un appuntamento al quale Michele teneva molto. La consulenza legale di Alberto accende in Guido la speranza di ottenere un risarcimento superiore a quello che avrebbe dall’assicurazione.

Le indagini di Niko costringono Adele a rimettere in discussione la sua relazione con Mauro, facendo sorgere nella sua mente molti dubbi sull’integrità dell’infermiere. Roberto cerca di riguadagnare terreno con Marina. Serena si rende conto che, nonostante ora Viviana sia a Tenerife, tra quest’ultima e Filippo ci sono ancora dei contatti.

Adele non sa se raccontare a Niko e Giulia del suo rapporto con Mauro e del fatto che l'uomo non fosse gradito a Susanna. Manlio rivela che un altro personaggio, in passato vicino alla figlia, si è rifatto vivo e potrebbe nascondere qualcosa. Dopo la scoperta dei messaggi tra Filippo e Viviana, Serena confida a Marina tutto il suo malessere.

