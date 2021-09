Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre 2021: Niko cerca di convincere la polizia a investigare su Mauro, il compagno di Adele. Giulia riceve una telefonata di Manlio, che sostiene di sapere chi potrebbe essere l’aggressore di sua figlia. Filippo è sempre più diviso tra la leggerezza ispirata da Viviana e le sue responsabilità di padre e marito; Serena decide di affrontare la questione.

Niko decide di indagare sulla nuova pista fornita da Manlio a proposito del possibile aggressore di Susanna. Franco fa una scoperta interessante. Devastata dalla distanza apparentemente inconciliabile tra lei e il marito, Serena cerca il conforto di una persona fidata alla quale chiedere aiuto.

Niko induce Pasquale a raccontargli tutto ciò che è successo tra lui e Susanna. Grazie a Franco i sospetti sembrano convergere su un altro indiziato. Serena, seppure con una certa difficoltà, cerca di mettere in pratica i consigli di Marina. Irene si scopre appassionata di scacchi. La gelosia di Guido nei confronti di Alberto lo porta a fare alcune incaute affermazioni.

I sospetti su Mauro si fanno pressanti ma un nuovo indizio potrebbe dare una svolta alle indagini. Alle prese con i problemi del pastificio, Fabrizio appare sempre più nervoso. Alberto chiude finalmente la trattativa con l’agenzia di assicurazione che deve risarcire Guido.

Niko e Franco informano la polizia del filmato nei pressi dello studio, la notte dell’aggressione a Susanna. La posizione di Renato agli occhi degli inquirenti pare alleggerirsi. Marina prova a stare vicina a Fabrizio, ma la situazione del pastificio sull’orlo del fallimento rischia di far cadere l’uomo in una spirale di rabbia, pericolosa per sè e per gli altri.

