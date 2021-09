Non c’è stato niente da fare: a Un posto al sole, per quanto Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) abbia cercato di creare distanza tra Filippo (Michelangelo Tommaso) e Viviana (Angela Bertamino), quest’ultima è ormai tornata ad essere una presenza fissa nella vita del giovane Sartori che, dispiaciuto all’idea di averle provocato a suo tempo la perdita del lavoro, ha ora cercato di rimediare riassumendola.

Ovviamente tale azione produrrà delle conseguenze. Serena (Miriam Candurro) ancora non sa nulla del ritorno a Napoli della Carlino, ma sta per scoprirlo: proprio negli episodi che vedremo da questa sera, la Cirillo tornando a Napoli dalle vacanze capirà con estremo turbamento che Viviana è in città e, ciò che è peggio, si renderà subito conto che la ragazza lavora con Filippo!

Verranno ovviamente chieste immediatamente delle spiegazioni a Roberto, che farà capire alla nuora che è stato proprio il figlio a volere di nuovo Viviana nello staff. Da quel momento inizieranno incomprensioni a raffica: questo lavorare a stretto contatto diventerà molto problematico per Serena, che si sfogherà confidandosi con Marina Giordano (Nina Soldano). E il già labile equilibrio tra lo “smemorato” Filippo e sua moglie andrà ancora più in crisi…

Come continuerà questa faccenda? Presto lo scopriremo, ma abbiamo tanto la sensazione che non sarà cortissima! L’attrice Angela Bertamino (che interpreta Viviana) è attualmente sul set, dunque la trama in questione entrerà a far parte sicuramente anche delle puntate che vedremo in autunno! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

