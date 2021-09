Dopo una breve pausa legata ad un avvenimento sportivo, torna in onda Un posto al sole, che in questi giorni sta affrontando un vero e proprio giallo che sta creando molta attesa e curiosità nel pubblico: chi ha aggredito Susanna Picardi (Agnese Lorenzini) riducendola quasi in fin di vita?

La settimana in corso ci porterà una novità non da poco: Renato (Marzio Honorato) svelerà non senza difficoltà che, la sera dell’aggressione, lui aveva visto Susanna. Questa rivelazione “tardiva” scatenerà un inferno: il Poggi senior finirà per parlarne anche alla polizia, che inizierà a ritenerlo il sospettato principale per quanto accaduto.

In realtà, il vero problema è che la confessione di Renato comincerà a scatenare sospetti anche in famiglia e tra i conoscenti: ad esempio, la madre di Susanna, Adele (Sara Ricci), assumerà un atteggiamento insolitamente freddo nei confronti dei Poggi, tanto da imporre persino a Niko (Luca Turco) il divieto di vedere Susanna in ospedale!

Insomma, un clima più che mai velenoso si impadronirà dei prossimi episodi di Upas e, come noterete ben presto, le investigazioni si concentreranno su Palazzo Palladini e, soprattutto, proprio sul povero Renato. Ma è davvero la pista giusta?

Ebbene, vi anticipiamo in anteprima che la strada intrapresa al momento dalla polizia non è affatto detto che sia quella risolutiva. Non per niente, c’è un mucchio di personaggi (anche inediti) che sta interagendo in questa storyline ed è tutto da vedere che il tentato omicidio sia veramente maturato negli ambienti del Palazzo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.