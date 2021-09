A Un posto al sole è ormai in atto da mesi una vera e propria “doppia vita” da parte di un importante personaggio femminile della soap, tanto che ormai tutti si chiedono quanto questa situazione potrà continuare senza che nessuno (o quasi) se ne accorga…

Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 15 settembre 2021

Parliamo ovviamente di Silvia Graziani (Luisa Amatucci), il cui rapporto con Michele Saviani (Alberto Rossi) ha subito un gigantesco scossone da quando i due hanno vissuto la famosa disavventura sulla strada per Indica. Da allora la storia tra i due ha rischiato più volte di terminare e successivamente ha trovato una sorta di “stanco equilibrio” che però non ha impedito alla nostra protagonista di fare un altro incontro di vita importante…

Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Eh sì, Silvia sta vivendo come sappiamo una relazione clandestina con Giancarlo Todisco (Alessandro D’Ambrosi): una storia che poco tempo fa Silvia ha tentato anche di interrompere per i troppi sensi di colpa, ma che poi è ripresa quando la Graziani ha capito che non poteva fare a meno del bancario. Quest’ultimo è già da un po’ che esercita peraltro un certo pressing su Silvia affinché confessi tutto a Michele, ma lei non si decide mai e così la situazione ha raggiunto uno stato di stallo. Succederà qualcosa che agiterà le acque? Pare proprio di sì…

Mentre Giancarlo inizierà ad essere sempre più insistente sul fatto che Silvia esca allo scoperto, nelle prossime puntate di Upas la donna sarà distratta dalla sua doppia vita e dimenticherà clamorosamente un appuntamento al quale il Saviani teneva molto.

Cosa succederà a quel punto? Che sia arrivato il momento in cui il giornalista inizi a capire che c’è qualcosa di strano? Certo è che in futuro Michele potrebbe iniziare a porsi qualche sospetto, occhio! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Un posto al sole, del nostro account Instagram e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni! Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un posto al sole SONO QUI. Le trame delle puntate, invece, SONO QUI.