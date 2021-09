A Un posto al sole continua il caso che sta tenendo banco ormai da settimane, con Susanna (Agnese Lorenzini) ancora in ospedale e il colpevole della sua aggressione che ancora non si riesce minimamente a trovare. Ma le cose, ora, stanno per muoversi un po’…

Eh sì: come avete notato, la storia è stata lunga e articolata, ma non è certo eterna e dunque presto capiremo finalmente chi ha attentato alla vita della Picardi. Prima che ciò avvenga, però, c’è un personaggio che inizierà a muoversi per capire cosa sia accaduto davvero. E quando si muove lui, fa sempre la differenza: parliamo ovviamente di Franco (Peppe Zarbo)!

Sin da subito, il Boschi deciderà di entrare in azione e di svolgere (insieme a Niko) delle indagini private che andranno avanti parallelamente a quelle svolte dalla polizia. E ci saranno delle scoperte interessanti, che tenderanno a mettere in cattiva luce Mauro Buonocore (Giampiero Mancini) anche agli occhi di Adele (Sara Ricci). È lui l’aggressore? Quel che è certo è che anche Manlio (Paolo Scalondro) ha qualcosa da dire sulla brutta avventura occorsa alla figlia e ne parlerà presto a Giulia Poggi (Marina Tagliaferri).

Insomma, il cerchio si stringe ma chissà che il colpevole non sia, come spesso accade, quello a cui “non aveva pensato nessuno”. Peraltro, nelle fiction succede non di rado che il responsabile sia qualcuno che viene tirato in ballo all’ultimo momento e che non si era mai visto prima. Ma sembra che non sarà questo il caso: insomma, pare proprio che l’aggressore… lo conosciamo già! Resta solo da scoprire chi è, cosa che avverrà a breve…

