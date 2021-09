La parte del leone a Un posto al sole continua a farla la storyline dell’aggressione a Susanna Picardi (Agnese Lorenzini), trama che peraltro vede ancora gli investigatori brancolare praticamente nel buio…

Eh sì. Da quando la vicenda è iniziata, i sospetti della polizia si sono concentrati soprattutto su Renato Poggi (Marzio Honorato), ma c’è da dire che gli indizi a suo carico non sono mai stati così forti da giustificare un fermo o un arresto (anche perché, diciamolo, è molto difficile pensare che il buon Renato possa davvero aver avuto un ruolo in tutto questo).

Ultimamente, poi, i dubbi di Niko (Luca Turco) e Franco (Peppe Zarbo) stanno riguardando specialmente Mauro Buonocore (Giampiero Mancini). Il compagno di Adele (Sara Ricci) non stava infatti simpatico a Susanna e chissà che questo non possa aver portato l’infermiere a qualche colpo di testa. Anche perché abbiamo appena scoperto che Mauro dedicava qualche attenzione di troppo anche alla figlia della sua amante…

In realtà, da ora in poi ci sarà un altro personaggio a scombinare le investigazioni private dei Poggi: Manlio Picardi (Paolo Maria Scalondro) farà notare infatti che anche Pasquale, l’ex fidanzato di Susanna, poteva avere dei motivi per avercela con la ragazza. E infatti proprio Pasquale entrerà nelle mire di Niko, che avrà presto un colloquio con lui. Anche intorno al vecchio boyfriend della Picardi, insomma, si svilupperà un giro di sospetti, e presto vedremo alleggerita la posizione del preoccupatissimo Renato.

Occhio però, perché quando saremo già in ottobre le cose prenderanno improvvisamente una piega inaspettata, con Niko che si ritroverà “minacciato” da qualcosa o da qualcuno. Il giovane Poggi è in pericolo? Sarà il vero colpevole che si rivela o qualcos’altro? Lo scopriremo presto, ma attenzione perché – come continuiamo a dirvi da un po’ – per molti telespettatori la soluzione del caso rappresenterà una sorpresa…

