A Un posto al sole sta per iniziare una fase particolarmente problematica per Marina Giordano (Nina Soldano), che – a partire dalle puntate in onda in questi giorni – vedrà un lato particolarmente inquietante del novello marito Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti).

Come già anticipato, la campagna denigratoria contro il pastificio che si sta diffondendo sui social network farà perdere la testa all’imprenditore, che inizierà a bere più del dovuto e picchierà un giornalista nel momento in cui quest’ultimo gli rivolgerà delle domande particolarmente scomode. Come reagirà Marina di fronte a tutto questo?

Quel che è certo è che i guai non vengono mai da soli, perché presto tornerà in scena un personaggio che alla Giordano non è mai stato particolarmente simpatico: vi anticipiamo in anteprima, infatti, che tra qualche tempo rivedremo a Upas Lara Martinelli (Chiara Conti), la subdola donna d’affari che tempo fa si era avvicinata molto a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Lara è una freelance di cui non ci si può fidare troppo, ma è pur vero che il sentimento che a un certo punto aveva cominciato a provare per Ferri era apparso sincero. Ciò non le ha impedito comunque di attuare qualche “doppio gioco” particolarmente pericoloso, come quello in cui ha seriamente rischiato la vita per colpa di Pietro Abbate (Simon Grechi).

Proprio l’animo da doppiogiochista di Lara ha portato negli scorsi mesi a quello che a tutti è sembrato il suo finale a Un posto al sole. E invece non era affatto un finale: presto rivedremo dunque la Martinelli, cosa combinerà stavolta? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

