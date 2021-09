Il rapporto sentimentale tra Marina Giordano (Nina Soldano) e Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) ha attraversato sin dall’inizio delle fasi piuttosto delicate, visto che peraltro è nato in circostanze assai difficili. E le “avvisaglie” che abbiamo visto di recente a Un posto al sole non lasciano presagire nulla di buono…

Solo poche settimane fa, abbiamo visto Rosato attraversare un “momento di confusione” e baciare la sua ex, mentre ora l’imprenditore comincerà a perdere il controllo sempre di più per via di una feroce campagna denigratoria che si sta delineando sui social network.

Le anticipazioni di Upas indicano che a breve “Marina vedrà il lato aggressivo di Fabrizio” e ciò inizierà ad essere evidente già negli episodi in onda la prossima settimana, quando peraltro l’uomo comincerà a bere più del dovuto (particolare che impensierirà non poco la Giordano).

Ma il peggio deve ancora arrivare: il famoso “lato aggressivo” del Rosato si manifesterà quando un giornalista per strada gli rivolgerà una domanda scomoda sul fatto che ha ucciso il padre e nonostante ciò ha fatto realizzare uno spot pubblicitario basato sui valori della famiglia tradizionale. Sarà quello il momento in cui Fabrizio aggredirà il giornalista e il suo cameraman, salvo chiedere loro scusa un attimo dopo.

Quelle scuse, purtroppo, saranno inutili: il video dell’aggressione messa in atto dal proprietario del pastificio circolerà sul web diventando pericolosamente virale…

Insomma, la situazione di Fabrizio Rosato diventerà sempre più pesante da affrontare… e in tutto questo ci si chiede anche se quel famoso bacio tra lui e la bella pubblicitaria sarà prima o poi scoperto da Marina! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

