Diversi drammi si stanno consumando in questi giorni a Un posto al sole: quello principale e “sulla bocca di tutti” è sicuramente rappresentato dall’aggressione di Susanna Picardi (Agnese Lorenzini), ancora senza colpevole e con la diretta interessata che versa in condizioni tuttora gravi.

Ma c’è un altro dramma interiore che tiene banco nelle attuali puntate di Upas: quello di una sempre più disperata Serena Cirillo (Miriam Candurro), impotente di fronte alla perdita di memoria del marito. Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso), infatti, non ricorda niente della loro famiglia e in più sembra essersi in qualche modo riavvicinato alla sua ex Viviana Carlino…

Un minimo di sollievo potrebbe arrivare vista la prossima partenza di Viviana per Tenerife, ma non è detto che sia così: Serena scoprirà infatti che la Carlino e Filippo continuano egualmente a tenersi in contatto, cosa che la porterà a cercare ancora una volta il conforto di Marina Giordano.

Non ci meraviglia molto il fatto che Marina darà supporto emotivo alla Cirillo, visto che questa fase era stata preannunciata nei giorni scorsi da Nina Soldano. L’interprete infatti, in un’intervista a Napoli Città Solidale, ha sottolineato proprio che il suo personaggio “darà libero sfogo alla sua parte più dolce e autentica in questo ritrovato rapporto con Serena“, che evidentemente è ora destinato più che mai a diventare più saldo.

Sono tanti i fan che vorrebbero la “reunion” definitiva della coppia Filippo-Serena (con lui che ovviamente ritrova la memoria), ma abbiamo l’impressione che le cose non saranno così semplici: dai suoi account social pare di capire che l’attrice Angela Bertamino (interprete di Viviana) sia ancora sul set e ciò la dice lunga sul fatto che questa storia non si esaurirà in poco tempo…

