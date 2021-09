Un posto al sole: Riccardo Crovi (Mauro Racanati), già tutte pazze per lui!

I social network rappresentano sicuramente un buon modo per capire quanto un personaggio di una fiction piaccia al pubblico e, se il buongiorno si vede dal mattino (anzi dalla sera, in questo caso), sembra proprio che la new entry apparsa nella più recente puntata di Un posto al sole… piaccia parecchio!

A giudicare infatti dai commenti letti sulle varie piattaforme (Twitter in primis), il giovane uomo che ha salvato Rossella (Giorgia Gianetiempo) dalle grinfie di due molestatori abbia già convinto i telespettatori e soprattutto… le telespettatrici!

Molte fan di Upas si chiedono chi sia il nuovo ingresso, ma su questo sito se n’era parlato già parecchio tempo fa: al momento il personaggio non ha un nome, ma lo avrà a stretto giro di tempo e la cosa assumerà un sapore alquanto “tragicomico”.

Nella prossima puntata, infatti, Rossella tornerà a incontrare il suo “salvatore” in un locale e, con l'”aiuto” di un po’ di alcol in più del dovuto, ci sarà un bacio tra i due. Ciò che la figlia di Silvia non sa, però, è che quell’uomo è il dottor Riccardo Crovi, ovvero il medico che l’affiancherà da ora in poi in ospedale (e che viene interpretato dall’attore Mauro Racanati).

Occhio a quello che succederà da quel momento, perché negli episodi in onda la prossima settimana ci accorgeremo che per la nostra Rossella non sarà affatto facile avere sempre accanto a lei un dottore così affascinante come Riccardo! Nuovo amore in arrivo? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

