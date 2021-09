Un posto al sole stasera (3 settembre) non va in onda, ecco perché…

La storia dell’aggressione a Susanna (Agnese Lorenzini) sta catalizzando in questi giorni l’attenzione dei telespettatori di Un posto al sole, sempre più desiderosi di assistere al proseguimento della trama. Ma ancora una volta dovranno avere un pizzico di pazienza, perché la soap partenopea di Rai 3 tornerà in onda solo lunedì 6 settembre.

Eh sì: come ormai sapete, un po’ a sorpresa è stato comunicato che stasera (venerdì 3 settembre) Upas salterà di nuovo per via di un avvenimento sportivo: il sito ufficiale Rai sottolinea che “l’Italia di coach Mazzanti, finora imbattuta, affronta la forte Olanda nella semifinale degli Europei 2021 di pallavolo femminile“. Ed è quindi proprio per la diretta della semifinale di pallavolo che le vicende di Palazzo Palladini mancheranno all’appuntamento.

Sicuramente l'episodio saltato verrà come sempre recuperato con una doppia puntata, ma ciò non succederà lunedì prossimo come in molti avevano automaticamente pensato. Resta da capire dunque in quale giorno assisteremo a due episodi in fila, cosa che comunque accadrà di certo a breve.

