UNA VITA, anticipazioni 1 e 4 ottobre: Genoveva bacia Velasco, Anabel svela il dramma di Ildefonso

Anticipazioni puntata 1257 di Una vita di venerdì 1 e lunedì 4 ottobre 2021: Mendez cerca di convincere Laura Alonso a collaborare con gli investigatori, ma lei è terrorizzata da Genoveva…

Leggi anche: Una vita non ci sarà più nel weekend, Love is in the air confermata al sabato!

Ildefonso rivela a Camino di aver capito tutto di lei e Maite: in pratica, apprendiamo che l’uomo l’ha scelta come moglie proprio perché aveva intuito le sue inclinazioni. La ragazza resta disgustata da tale rivelazione!

Nel corso di una nuova discussione con Fabiana, Servante tratta malissimo il vero giurato, che però a quel punto rivela chi è. L’occasione a questo punto parrebbe sfumata…

Genoveva dice a Felipe di aver ritirato la denuncia sporta contro di lui e che non si opporrà più all’annullamento del matrimonio. In un secondo momento, la Salmeron bacia Velasco e gli assicura che non è più interessata al marito.

La festa di Marcos organizzata per inaugurare la nuova casa si trasforma in un potenziale dramma: Anabel si ubriaca, comincia a dire di tutto e alla fine svela platealmente il segreto di Ildefonso.

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)