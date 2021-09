Anticipazioni puntata 1246 di Una vita di sabato 11 e domenica 12 settembre 2021: Bellita non convince Felicia sul fatto che dovrebbe coalizzarsi con lei per far sì che Cinta ed Emilio sospendano la tournée, dunque comunica a Josè Miguel e ad Alodia che saranno loro tre a partire per l’Argentina. In soffitta proseguono i contrasti per via della decisione di Servante e Fabiana di far “interpretare” a Marcelina il ruolo della loro finta figlia.

Leggi anche: BEAUTIFUL e UNA VITA, autunno 2021: giorni e orari di programmazione

Felipe non vede l’ora di lasciare il civico 38 per andare a stare nel piccolo seminterrato che gli ha trovato Liberto; quest’ultimo, nel frattempo propone a Marcos Bacigalupe di prendere in affitto l’appartamento che attualmente occupa il legale.

Velasco vede Laura di nascosto per essere certo che lei sia ancora intenzionata a tenere fede ai patti, poi si reca da Genoveva e le rivela il proprio amore. Lei non lo respinge del tutto, ma glissa più che può e prende tempo; in seguito, però, la Salmeron irrompe a casa di Felipe in abiti succinti… nel tentativo di sedurlo!

Attenzione: sabato 11 settembre, eccezionalmente, Una vita inizierà alle 16,00 con la prima metà della puntata n. 1246. Domenica 12 settembre le avventure di Acacias cominceranno alle 14,20: prima sarà replicata la parte di episodio di sabato e poi ci sarà la seconda metà inedita dell’episodio 1246 (a partire dalle 14,45).

Una vita: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)