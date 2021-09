Anticipazioni puntata 1248 di Una vita di lunedì 13 e martedì 14 settembre 2021: Felicia e Marcos, durante un pranzo al ristorante da soli, ricordano la loro storia d’amore. Marcos si dichiara di nuovo a Felicia, che tuttavia è ancora molto incerta sul da farsi.

Ormai Bellita è sempre più intenzionata a partire per l’Argentina per stare accanto a Cinta. Josè Miguel però preferirebbe che i novelli sposi possano trascorrere da soli questo periodo.

Ildefonso e Camino trascorrono insieme un pomeriggio molto gradevole.

Tensioni e divisioni in casa Palacios, dopo l’annuncio di Antonito che intende candidarsi alle elezioni per il partito conservatore. Lolita e Ramon non sono molto d’accordo con tale scelta, che invece viene appoggiata da Carmen.

Cesareo, teso come mai l’abbiamo visto, sale al banco dei testimoni. Intanto Velasco si prepara a screditare la sua deposizione e così mette a punto una trappola per confonderlo di fronte al giudice.

