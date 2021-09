Anticipazioni puntata 1250 di Una vita di venerdì 17 e sabato 18 settembre 2021: Il rientro di Laura diventa fonte di preoccupazione sia per Felipe che per Genoveva. Velasco comunque sembra certo che la donna deporrà in favore della Salmeron.

Confusa ma anche sollevata per il fatto che Ildefonso l’ha respinta, Camino prima scrive a Maite e poi parla con Anabel; il dialogo viene però interrotto da Marcos, a cui non piace che la figlia si immischi in certe questioni.

Servante cerca di approfittare della farsa della famiglia felice e così obbliga i suoi complici a lavorare per la pensione!

Felipe perde il controllo dopo essere stato infastidito da dei giornalisti (convocati da Velasco), ma ciò gli attira le critiche dell’opinione pubblica.

Rosina e Susana chiedono l’intervento di Armando, dopo essere rimaste turbate dall’interesse mostrato da Jacques nei confronti di Casilda.

Colpo di scena finale durante il processo: Laura ritratta la sua prima testimonianza!

