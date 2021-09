Anticipazioni puntata 1253 di Una vita di giovedì 23 e venerdì 24 settembre 2021:

Felipe ha testimoniato al processo e le sue parole sembrano in grado di produrre dei dubbi nel giudice riguardo all’innocenza di Genoveva, ma poi arriva il momento in cui l’Alvarez-Hermoso viene interrogato da Velasco…

Camino ora conosce il segreto di Ildefonso e ne resta molto turbata: l’uomo ha subito una mutilazione in guerra e non è in grado di avere rapporti intimi con lei. Comunque sia, lei gli mostra tutto il suo sostegno e non lo respinge.

È guerra tra Anabel e Soledad, con quest’ultima che non si lascia affatto intimorire. Il carattere “tosto” della domestica si nota anche in soffitta: la donna risulta sin troppo schietta!

Bellita ha sin troppo tempo libero a disposizione e decide di spenderlo eseguendo dei lavori di ristrutturazione.

Servante riesce a creare un’imitazione della spilla di Jacques, che viene offerta a Casilda e Jacinto. Ma i due appaiono poco convinti…

