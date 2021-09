UNA VITA, anticipazioni 29 e 30 settembre: Felicia dice sì a Marcos ma…

Anticipazioni puntata 1256 di Una vita di mercoledì 29 e giovedì 30 settembre 2021: Camino parla ad Anabel del segreto “scottante” riguardante Ildefonso.

Marcos chiede a Felicia di stare insieme, lei dice di sì ma gli chiede di non parlarne a nessuno per ora.

Il “giurato del concorso” non era tale in realtà: si tratta di un ladro, che ora arriva a rubare alla pensione i soldi in cassa e altri oggetti piuttosto di valore.

Laura va in clinica dalla sorella Lorenza e le dà la notizia che presto potrà portarla in Germania per l’operazione.

Armando invita Ramon a riscrivere il suo discorso, visto che al partito non è piaciuto.

Mendez parla con Felipe a proposito dell’esito delle sue indagini e della tesi che Velasco stia ricattando Laura.

Ildefonso sa che le lettere scritte da Camino sono per Maite e così esorta la moglie a togliere anche lei la sua maschera!

