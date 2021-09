Anticipazioni puntata 1243 di Una vita di domenica 5 e lunedì 6 settembre 2021: I Dominguez e tutto il quartiere accolgono con gioia la notizia che Cinta aspetta un bambino.

I vicini non riescono a comprendere come fanno i Palacios ad andare ancora d’accordo nonostante la rivalità politica in famiglia.

Felipe ha ricevuto un’altra finta lettera di Marcia e ora se la prende con Genoveva. Il legale successivamente si sfoga con Liberto e Ramon, ma non riesce a mostrare loro le lettere perché sono sparite! Poco dopo all’Alvarez-Hermoso giunge una notifica e dalla sua reazione si evince che si tratti di cattive notizie…

Camino ha ricevuto una lettera di Maite e Felicia si accorge che la ragazza è molto contenta, pensando però che il motivo della felicità sia dovuto ad Anabel. Così, proprio a quest’ultima la donna ricorda che Camino è ormai sposata…

Ildefonso per un pelo non scopre che Camino sta rispondendo alla lettera di Maite. Poi però la giovane Pasamar non nasconde bene il foglio e Ildefonso se ne accorge…

