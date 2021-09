Anticipazioni puntata 1242 di Una vita di domenica 5 settembre 2021: Felipe e Genoveva litigano aspramente a causa della lettera che la donna ha scritto facendo finta di essere Marcia. Successivamente, Genoveva ordina a Velasco di mettere in moto il piano ai danni di Felipe senza attendere oltre.

A Camino giunge una scatola e una misteriosa missiva.

Antoñito si iscrive al partito conservatore, cosa che stupisce la sua famiglia.

Fabiana apprende che, non avendo lei dei figli, la sua pensione non ha la possibilità di vincere il concorso!

Josè Miguel ha un chiarimento con Bellita, durante il quale confessa alla moglie di non essersi pentito per non essere andato a Hollywood.

Laura si reca dalla sorella Lorenza e le promette che presto avrà tutti i soldi necessari per portarla via dalla clinica.

Rosina ordina al principe Izem di lasciare in pace Casilda e di lasciare Acacias. Izem rimane piacevolmente colpito dal piglio della Rubio!

