Anticipazioni puntata 1244 di Una vita di martedì 7 e mercoledì 8 settembre 2021: La famiglia Dominguez è ancora in festa per la notizia della gravidanza di Cinta e decide di organizzare un rinfresco per festeggiare con i vicini.

Felicia spinge Ildefonso a far sì che anche lei diventi nonna, ma il ragazzo tende a irrigidirsi.

Servante vorrebbe aggirare le regole del concorso delle pensioni e intende così far “recitare” Alodia nel ruolo della figlia (ovviamente finta). Lei accetta!

Felipe trova nella sua casa le false lettere di Marcia che erano sparite in precedenza e le brucia, successivamente fa cambiare le serrature; nel frattempo Genoveva parla ancora male di lui in giro e, dopo averlo denunciato per abbandono del tetto coniugale, cerca di farlo precipitare in un vortice di instabilità; il legale, però, viene a sapere che la Salmeron sarà processata presto per l’omicidio di Marcia.

