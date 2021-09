Tre nuovi ingressi animeranno le prossime puntate italiane della telenovela Una Vita. Si tratta di Roberto (Mikel Larrañaga), Sabina (Ana Goya) e Miguel (Pablo Carro), i tre membri della famiglia Olmedo. Gli ultimi arrivati si inseriranno in maniera abbastanza bizzarra nelle vicende ambientate a calle Acacias…

Una Vita, news: Roberto e Sabina cenano al ristorante di Felicia

I primi ad apparire in scena, nel corso della puntata 1263, saranno Roberto e Sabrina. Secondo quanto segnalato dalle anticipazioni, i due coniugi si troveranno infatti a cenare nel ristorante di Felicia Pasamar (Susana Soleto) e si mostreranno piuttosto interessati al modo in cui la donna gestisce la propria attività.

Da un lato Sabina farà sapere alla donna che è solita esercitarsi in operazioni matematiche per mantenere allenata la sua mente, dall’altro Roberto chiederà con fare amabile a Felicia se sia possibile visitare il posto in cui ha collocato la cantina dei vini.

A dare un assist a Roberto sarà la consorte, la quale sottolineerà che è sempre stato un amante dell’enologia. Seppur stranita dalla richiesta, la Pasamar acconsentirà a tale richiesta, anche se il giorno successivo non farà altro che chiedersi chi fossero quei clienti tanto cordiali quanto strani!

Una Vita, trame: Sabina e Roberto sono i nonni di Miguel!!

Nell’episodio successivo, il numero 1264, i telespettatori faranno poi la conoscenza del giovane Miguel. Avvocato di professione, il ragazzo arriverà ad Acacias per raggiungere i suoi nonni, che fin da subito lo renderanno partecipe del loro nuovo obiettivo: rilevare l’attività commerciale di Felicia.

A quel punto, Miguel deciderà di appoggiare l’idea dei suoi parenti e si preparerà a fare un’offerta d’acquisto alla Pasamar. Tuttavia, prima di incontrare la ristoratrice, l’Olmedo incrocerà la sua strada con quella di Anabel Bacigalupe (Olga Haenke), con la quale si intratterrà a scherzare, dopo aver sbattuto contro di lei, paragonandola a una diva del cabaret che ha conosciuto a Parigi.

Una Vita, spoiler: Felicia venderà il locale ai coniugi Olmedo?

D0po tale incontro, Miguel avrà comunque modo di incontrare Felicia, alla quale parlerà dell’idea della nonna Sabina di diventare la nuova proprietaria del Nuovo Secolo XX. Ma quale sarà la decisione della Pasamar? Accetterà di vendere, nonostante l’iniziale risposta negativa?

In tal senso, vi anticipiamo che, dopo aver ricevuto la proposta, ripenserà alle parole del fidanzato Marcos Bacigalupe (Marcial Alverez) che, prima di chiederle di sposarlo, le avrà fatto presente che con i soldi che possiede non è più necessario che lavori.

Data l’offerta degli Olmedo, la Pasamar non sarà dunque più sicura di quello che soa giusto per lei, anche perché non avrà ancora nemmeno accettato la richiesta matrimoniale del Bacigalupe… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

