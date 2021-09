Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da domenica 12 a venerdì 17 settembre 2021: Velasco incontra Laura di nascosto per sincerarsi che sia ancora disposta a tenere fede ai patti, poi va da Genoveva e le confessa il proprio amore; lei non lo respinge apertamente, ma prende tempo; più tardi, però, la donna si presenta a casa di Felipe in abiti succinti con l’intenzione di sedurlo.

Genoveva cerca di sedurre Felipe per destabilizzarlo e finge di soffrire per il suo rifiuto. Durante una cena nel ristorante di Felicia, Ildefonso reagisce male a una battuta di Liberto sul suo matrimonio con Camino, risvegliando le preoccupazioni di Felicia. Bellita decide di raggiungere in Argentina la figlia Cinta, in dolce attesa, e si dichiara disposta a partire anche da sola. Intanto le domestiche si contendono l’onore di essere la “figlia” di Servante e Fabiana.

Per dirimere la questione su chi avrà l’onore di essere la “figlia” di Servante e Fabiana, viene organizzato un sorteggio, alla fine del quale i due si ritrovano con ben quattro figli per finta.

Mentre Genoveva si prepara al processo con tranquillità, Cesareo, uno dei testimoni principali, è molto nervoso. Antonito annuncia in famiglia la sua candidatura nel partito conservatore. Marcos riserva l’intero ristorante di Felicia, per cenare con lei e avere l’occasione di dichiararsi.

Felicia e Marcos approfittano di un pranzo al ristorante da soli per ricordare la loro storia d’amore. Marcos si propone di nuovo a Felicia, che però si mostra ancora reticente. A casa Dominguez, Bellita è sempre più decisa a voler partire per l’Argentina per poter stare vicino a Cinta. Josè Miguel, invece, vuole lasciare spazio ai giovani sposini. Ildefonso e Camino passano un gradevole pomeriggio insieme.

La famiglia Palacios si divide dopo l’annuncio di Antonito di volersi candidare alle elezioni per il partito conservatore. Lolita e Ramon non ci vedono chiaro, mentre Carmen appoggia questa scelta. Cesareo, teso come una corda di violino, sale al banco dei testimoni. Velasco, pronto a screditare la sua deposizione, prepara una trappola per confonderlo davanti al giudice.

Bellita è decisa a partire da sola per l’Argentina, sebbene José Miguel e le signore di Acacias cerchino di farle capire che il suo è un comportamento irrazionale. Servante è convinto che uno dei clienti della pensione sia il giurato del concorso e mette in atto la farsa dell’allegra famigliola insieme ai suoi complici, ma l’uomo non mostra alcun interesse verso di loro. Camino si spoglia davanti a Ildefonso con l’intenzione di consumare finalmente il matrimonio.

Velasco rende nulla la deposizione di Cesareo, che non è in grado di individuare Genoveva fra tre donne con il volto coperto da un velo; Felipe e Mendez sanno che l’esito del processo potrebbe essere compromesso e che solo un miracolo potrebbe salvare la situazione; proprio mentre ne discutono, qualcuno bussa alla porta: è Laura, che sostiene di essere tornata per testimoniare.

Il ritorno di Laura preoccupa sia Felipe che Genoveva. Velasco, invece, sembra certo che deporrà in favore della sua assistita. Confusa, ma in fondo sollevata, per esser stata respinta da Ildefonso, Camino scrive a Maite. La giovane poi si confida con Anabel, che pare aver preso molto a cuore la sua situazione; le due, però, vengono interrotte da Marcos, il quale non gradisce che la figlia si occupi di certe questioni. Approfittando della farsa della felice famigliola, Servante obbliga i suoi complici a lavorare per la pensione.

