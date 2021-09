Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 20 a sabato 25 settembre 2021: Ildefonso accenna a Camino qualche ricordo della guerra, ma lei vuole saperne di più. Al processo, Laura ritratta e non solo dichiara di non aver mai visto Genoveva ricevere l’arma del delitto da Santiago, ma conferma che Felipe ha maltrattato la moglie e si è portato a letto lei contro la sua volontà; quando l’avvocato la incontra per strada, la aggredisce davanti a tutti, compromettendo ulteriormente la propria situazione…

Genoveva depone al processo interpretando la parte della moglie vittima del marito dissoluto e libertino. Felipe decide di testimoniare al processo: Genoveva resta spiazzata e cerca di opporsi. Bellita e Josè Miguel finalmente si riuniscono e si riconciliano. Arriva un telegramma di Cinta che annuncia l’inizio di una tournée in giro per l’Argentina. Mendez tenta di proporre un patto a Laura affinché collabori con l’accusa, ma la ragazza scappa impaurita.

Ildefonso decide di raccontare tutta la verità a Camino. Ramon e Antonito saranno i portavoce dei rispettivi partiti e presenteranno i loro programmi al soci onorari del circolo. Marcos assume Soledad come domestica; la donna si mostra molto rigida e severa e Anabel sembra preoccupata.

La testimonianza di Felipe al processo sembra far dubitare il giudice dell’innocenza di Genoveva, finché non arriva il turno di Velasco di interrogarlo. Camino rimane sconvolta dal segreto di Ildefonso: in guerra ha subito una mutilazione nelle parti intime ed è per questo che evitava i rapporti con lei. La ragazza, invece di respingerlo, gli mostra il suo sostegno. Anabel dichiara guerra a Soledad, ma la domestica è sicura di sè e non si fa intimorire.

Il caratterino di Soledad si fa subito notare anche in soffitta, dove le domestiche storcono il naso davanti alla sua schiettezza. Bellita si ritrova di nuovo a casa con molto tempo libero e decide di impiegarlo in lavori di ristrutturazione. Servante crea un’imitazione della spilla di Jacques e la offre a Casilda e Jacinto, che però appaiono poco convinti. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

