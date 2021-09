Anticipazioni e trame settimanali telenovela Una Vita da lunedì 27 settembre a venerdì 1° ottobre 2021: Felipe resta sconvolto per il fatto che Genoveva è stata scagionata e, dopo un duro scontro con l’avvocato Velasco, che accusa di aver manipolato il processo, decide di ricorrere in appello per dimostrare la colpevolezza della consorte. Jacques e Armando dicono che la spilla conteneva un microfilm con informazioni fondamentali per la pace mondiale. Servante cerca di farsi amico del giurato del concorso delle pensioni, ma quella non è la persona giusta! Nel frattempo i domestici cercano di aiutare Servante e Fabiana e, arrivando in ordine sparso alla pensione, si presentano tutti come figli loro…

Felicia si accorge della tristezza di Camino, che però finge di star bene e si propone per sostituire la madre al ristorante (permettendole in questo modo di accettare l’invito a cena di Marcos). Ildefonso cerca di avere in qualche modo un contatto fisico con Camino, che tuttavia lo rifiuta e decide di confidarsi con Anabel.

Camino spiffera ad Anabel il segreto di Ildefonso. Marcos chiede a Felicia di iniziare una storia, lei dice di sì ma gli chiede di tenere la relazione per loro senza parlarne a nessuno, almeno per ora. Il presunto giurato del concorso era in realtà un ladro e infatti l’uomo compie un furto alla pensione! Laura visita la sorella Lorenza in clinica e le dice che presto potrà portarla in Germania per farla operare. Armando invita Ramon a riscrivere il suo discorso, che – pare – non piace al partito.

Mendez parla a Felipe dell’esito delle sue indagini e gli dice che Velasco probabilmente ricatta Laura perché anni addietro l’aveva scagionata dall’accusa di aver ucciso il padre un decennio prima: è facile immaginare che ora Velasco, insieme a Genoveva, l’abbia obbligata a testimoniare il falso. Ildefonso spinge Camino a togliere anche lei la sua maschera e infatti le dice di sapere che le lettere che lei scrive sono per Maite.

Mendez cerca di convincere Laura a collaborare, ma lei ha il terrore di Genoveva. Ildefonso fa capire a Maite di averla scelta come moglie proprio perché aveva colto le sue inclinazioni, la ragazza ci resta malissimo. Nel corso di una nuova discussione con Fabiana, Servante tratta malissimo il vero giurato, che a un certo punto rivela la propria identit; per i due, l’occasione sembra ormai sfumata…

