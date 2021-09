Grande successo per il debutto stagionale di Uomini e Donne, che nella giornata di ieri ha totalizzato il 24.1% di share, numeri record per il daytime pomeridiano di Mediaset. Tanta attesa per il ritorno sul piccolo schermo di Gemma Galgani, riapparsa in scena con un décolleté tutto nuovo. La sua decisione di sottoporsi ad alcuni interventi di chirurgia plastica ha scatenato le ire dell’opinionista e storica rivale della dama Tina Cipollari, ignara fino a quel momento della svolta estetica effettuata dalla Galgani. Un battibecco che ha visto intervenire anche Gianni Sperti, schieratosi insolitamente dalla parte di Gemma difendendo la sua scelta di ricorrere al chirurgo plastico per correggere le sue imperfezioni fisiche.

La puntata è proseguita con la presentazione dei primi due tronisti Joele e Matteo, che tramite il canonico video di introduzione hanno raccontato al pubblico la loro storia.

Quest’oggi toccherà invece a Nicole Andrea e Roberta, le troniste che affiancheranno i colleghi uomini in questa prima parte di stagione della trasmissione. Come già sappiamo, Nicole è la prima transessuale a prendere parte al dating show di Maria De Filippi. mentre Roberta è sbarcata nel programma dopo aver subito alcune delusioni d’amore che l’hanno disillusa sull’esistenza di un sentimento disinteressato.

Spazio inoltre a Ida Platano, che dopo un'estate trascorsa da single è intenzionata a trovare nello studio più famoso di Canale 5 l'uomo della sua vita.